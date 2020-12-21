Son dakika haberi | Yılanlı dağında kaza: 1 yaralı
21.12.2020 14:19
Son dakika haber... Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı dağında meydana gelen iki kazada bir kişi hafif yaralandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı dağında meydana gelen iki kazada bir kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yılanı Dağı Irmeşe mevkiinde Yusuf Çetin yönetimindeki 20 AJP 55 plakalı araç Irmeşe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı ve Jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sürücü Yusuf Çetin kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aynı mevkide Ozon Koyuncu yönetimindeki 48 EJ 624 plakalı araç takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta hasar oluştu. - MUĞLA
Son Dakika Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kadın ve çocukların koronayı daha kolay atlatmasının sebebinin 'Timüs Bezi' olduğu ortaya çıktı