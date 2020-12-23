Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu

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DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok