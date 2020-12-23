Son dakika haberi | Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi | Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu

23.12.2020 22:42
Son dakika haberi | Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu, System.String[]

Son dakika habere göre Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonuANTALYA'da, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu

ANTALYA'da, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi. Sahte alkolün şişelenmesi halinde 700 bin liralık 40 bin şişe sahte içki elde edilebileceği kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak içki yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte alkollü içkinin üretim ve depo yerleri ile satışa sunulan büfe, market, tekel bayilerinin de aralarında bulunduğu 11 adrese yapılan baskında, 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe çeşitli marka ve ebatlarda sahte içki, 1600 adet distilasyon tankı, etiket, jelatin, kapişon ile 44 adet sahte içki bandrolü ve sahte içki yapımında kullanılan aroma, gıda boyası, alkolmetre ve boş içki şişeleri ele geçirildi.MEDİKAL FİRMA, YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞOperasyonda Muratpaşa ilçesinde bulunan kimya deposunun sahibi ile Kepez ilçesinde bulunan medikal firmasının sahibinin aynı kişi olduğu, medikal firmanın yasal sınırlar içerisinde alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte ürünleri ürettikleri tespit edildi. Ele geçirilen sahte alkolün şişelenmesi durumunda yaklaşık 700 bin lira değerinde 40 bin şişe sahte alkol elde edilebileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Yılbaşı, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın feci şekilde yanarak can verdi Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin! DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi Bakan Soylu, kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı sonrası patlak top görseli paylaştı         
22:42
Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi         
22:24
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi         
22:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar         
22:05
Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı         
21:34
WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu         
21:29
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir         
20:42
Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
17:08
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 22:58:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei