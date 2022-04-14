Son dakika haberi... Yılda 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yılda 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

14.04.2022 12:03
Son dakika haberi... Yılda 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberler: Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen Geri Dönüşüm Çalışması kapsamında her yıl kaynağından ayrı toplanan 4 bin ton ambalaj, yağ, cam, pil, elektronik, tekstil ve sebze meyve atıkları geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen Geri Dönüşüm Çalışması kapsamında her yıl kaynağından ayrı toplanan 4 bin ton ambalaj, yağ, cam, pil, elektronik, tekstil ve sebze meyve atıkları geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından doğal kaynakların korunması amacıyla 2007 yılında başlatılan 'Geri dönüştürülebilir malzemelerin toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması' çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında daha da genişletilen çalışma kapsamında, ilçenin farklı noktalarındaki meydanlara, sokaklara, işyerlerine ve evlere yeni atık toplama üniteleri yerleştirildi. Lisanslı firmalarla iş birliği yapılarak kaynağından ayrı toplanan ambalaj, yağ, cam, pil, elektronik, tekstil ve sebze meyve atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.

YILDA 4 BİN TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Beyoğlu'nda israfı önlemek amacıyla titizlikle yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında her yıl ortalama 2 bin 500 ton ambalaj atığı, bin 100 ton cam atığı, 150 ton tekstil atığı, 220 ton bitkisel yağ atığı ve 12 ton elektronik atık kaynağından ayrı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Geri dönüştürülmek için toplanan atıkların genel toplam miktarı ise yıllık yaklaşık 4 bin tonu buluyor. Ayrıca ilçede kurulan semt pazarlarındaki atık sebze ve meyve atıkları da toplanarak Beyoğlu Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Kompost-Solucan Gübresi Üretim Tesisi'nde gübreye dönüştürülüyor.

İLÇEDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR

Geri dönüşüm çalışmalarıyla 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi olan Beyoğlu Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sıfır Atık Projesinin en önemli basamağı olan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında çocuklara erken yaşlarda geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırılması amacıyla ilçede bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine Beyoğlu Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde eğitim veriliyor. Eğitimler Sıfır Atık Oyun Parkurunda birbirinden renkli oyunlarla daha da pekiştiriliyor. Devam eden eğitimler neticesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 30 bin öğrenciye eğitim verilmiş olacak.


Son dakika haberi... Yılda 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haberi... Yılda 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haberi... Yılda 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haberi... Yılda 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
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Beyoğlu Belediyesi, Emine Erdoğan, geri dönüşüm, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yılda 4 bin ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika


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