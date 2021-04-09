Son dakika haberi! Yıldırım, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Halkın can ve mal güvenliği için gece, gündüz demeden çalışan polislerin 10 Nisan Polis Haftasını kutladığını söyleyen Başkan Yıldırım, "176 Yıl önce, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliğini temin etmek amacıyla kurulan Polis Teşkilatımız, kamu düzeninin sağlanması huzur ve barış ortamının devamı için, üstün görev anlayışı içinde cansiperane gayretlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini geliştiren polis teşkilatımız bugün sahip olduğu araç-gereç, fiziki imkanlar ve eğitimli personeli ile mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN