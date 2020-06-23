Son dakika haberi! Yıldırım isabet etmesi nedeniyle ölen gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi Bozüyük ilçesinde defnedildi.
Büyükelmalı köyü kırsalında arazide mantar toplarken meydana gelen olay nedeniyle yaşamını yitiren Abdülsamet Cingöz'ün (26) cenazesi, Bursa'daki otopsi işleminin ardından memleketi Bozüyük'e getirildi.
Gencin cenazesi, Çarşı Mahallesi'ndeki Soğukpınar Camisinde ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazının ardından Bozüyük Şehir Mezarlığında toprağa verildi.