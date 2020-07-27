Yıldız Holding, geliştirdiği "Dijital Koridor" projesiyle sosyal mesafe kuralları gereği kısıtlanan ofis içi sosyalleşme anlarının dijital olarak sürdürülmesine olanak tanıyor.

Yıldız Holding açıklamasına göre, çalışanlarının, iş dünyasının "yeni normal" dönemine uyum sağlamasını kolaylaştırmayı amaçlayan Yıldız Holding, geliştirdiği projelere "Dijital Koridor" ile bir yenisini ekledi.

"Dijital Koridor", iş hayatına renk katan ancak sosyal mesafe kuralları gereği kısıtlanan tesadüfi karşılaşmalar, ayaküstü sohbetler gibi ofis içi sosyalleşme anlarının dijital olarak devam ettirilmesine imkan sağlıyor.

"Uygulama, çalışma arkadaşlarımızın yoğun ilgisini topladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, salgın sürecinde iş sürekliliğinin yanı sıra çalışan mutluluğu ve motivasyonunu sağlayan dijital uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital Koridor, yeni normal döneminde çalışma hayatımıza dahil ettiğimiz son uygulamalardan biri oldu. Sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyan arkadaşlarımızın işlerini uzaktan erişimle devam ettirmeleri sebebiyle gün içinde Çamlıca kampüsümüzün koridorlarında yaptıkları samimi sohbetleri, tesadüfi karşılaşmaları, hal hatır sormaları özlediklerini düşündük. İçinde bulunduğumuz dijitalizasyon çağı bize bu tür konularda yeni fırsatlar sunuyor.

Bu yaklaşımla Holdingimiz bünyesinde kesintiye uğrayan sosyal hayatı yeniden canlandırmak adına dijital araçlardan yararlanmaya karar verdik. Kendi ekiplerimizin geliştirdiği bu uygulama, devreye girdiği andan itibaren çalışma arkadaşlarımızın yoğun ilgisini topladı ve şu anda etkin şekilde kullanılıyor. Önümüzdeki dönemde de bu tür dijital uygulamalarla çalışanlarımızın mutluluğu ve motivasyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Tüm grup şirketlerine yayılacak

Yıldız Holding Bilgi Teknolojileri Başkanlığı ve İç İletişim ekiplerinin birlikte hayata geçirdiği "Dijital Koridor" uygulaması kapsamında, sistem her hafta çalışanları, rastlantısal olarak bir araya getiriyor.

Uygulama, her iki çalışanın da takvimine uygun olan 5'er dakikayı belirleyip online görüşmeyi düzenliyor, katılım bağlantısını ve takvimini otomatik e-posta yoluyla iletiyor.

Online platformda gerçekleşen görüşmeler, çalışanların dijital takvimine de otomatik olarak ekleniyor. "Dijital Koridor" buluşmaları, her cuma günü 15.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Çamlıca kampüsünde başlatılan "Dijital Koridor" uygulamasının yakın zaman içinde Yıldız Holding'in tüm grup şirketlerinde de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yıldız Holding, salgının en yoğun yaşandığı dönemde çalışanlarının kendini iyi hissetmesini ve ihtiyaç duydukları anda destek almasını sağlamak amacıyla "Nasılsın" ismini taşıyan dijital uygulamayı hayata geçirmişti.

Yine Bilgi Teknolojileri Başkanlığı tarafından geliştirilen chatbot, çalışanların sabah 08.30'da bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından Teams uygulamasına girmesiyle birlikte aktif oluyor.

Çalışanın kendini iyi hissetmemesi durumunda ilgili iş yeri hekimi ve insan kaynakları hızla haberdar ediliyor, ardından çalışanla iletişime geçilerek süreç takibe ve kontrol altına alınıyor.