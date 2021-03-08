Son dakika haber... Yıllar sonra üniversite bitiren ve hafız olan üç çocuk annesi azmiyle örnek oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Yıllar sonra üniversite bitiren ve hafız olan üç çocuk annesi azmiyle örnek oldu

08.03.2021 11:21

Son dakika haberi... Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Cahide Şan, okuma azmiyle önce üniversiteyi bitirdi, ardından 42 yaşında Kuran-ı Kerim'i ezberledi.

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Cahide Şan, okuma azmiyle önce üniversiteyi bitirdi, ardından 42 yaşında Kuran-ı Kerim'i ezberledi.

Kent merkezinde yaşayan Şan, ilkokul eğitiminin ardından uzun süre devam edemediği okul hayatına, eşi ve çocuklarının desteğiyle yeniden başladı. Açıktan ortaokul ve liseyi tamamlayan Şan, sosyal bilimler ve ilahiyat meslek yüksekokullarını bitirdi.

Okumaya duyduğu özlemi dinmeyen Şan, 40'ında Kuran'ı Kerim ezberlemeye karar verdi. Evinin yakındaki Kuran kursuna bir süre devam eden Şan, Ali Gav Medresesi Daru'ul Huffaz'da hafızlık eğitimine başladı.

İki yılda Kuran-ı Kerim'i ezberleyen Şan, aynı merkezde sağlama yaparak, belge almak için hazırlanıyor.

"Allah, 42 yaşında hafızlığı nasip etti"

Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı bölgede okul hayatına sıcak bakılmadığını, bu sebeple ilkokulu tamamlamasıyla uzun süre eğitimden uzak kaldığını söyledi.

Sürücü ehliyeti almayı başarmasıyla okula özleminin alevlendiğini anlatan Şan, şöyle konuştu:

"Ehliyeti aldıktan sonra ortaokul ve liseyi bitirdim. Daha sonra üniversite sınavına girdim. İki yıllık sosyal bilimler bölümünün ardından ilahiyat ön lisans programını tamamladım. Allah, 42 yaşında hafızlığı nasip etti. Çok istiyordum. Yaklaşık 2 yıl sürdü, bu merkezde tamamladım. Ev ve diğer işlerin arasında zorlandığım zamanlar oldu. Eşim ve çocuklarım hep destek oldu. Hafızlık, Allah'ın verdiği büyük bir hazine. Çevredekilerim de bana inanıyordu ve destek oluyorlardı. Çok mutluyum. İçimde her zaman okumak ve ilim öğrenme duygusu vardı. Okumak içimde hep uhdeydi. İstedikten sonra Allah bunları nasip ediyor. Yolunuzu kolaylaştırıyor. Karşınıza size yardımcı olacak insanları da Allah, çıkarıyor. İnsan istedikten sonra başaramaya şey yoktur. Samimi şekilde istemek gerekiyor."

"Kuran-ı Kerim'in tümünü ezberledi"

Şan, hafızlığı tamamladığı Tarihi Ali Gav Medresi'nde aralıksız derslerine devam ettiğini belirterek, günün belirli vakitlerinde ezberini tekrarladığını ve hafızlığını sağlam tutmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Hafızlık hocası Elmas Kılıçarslan da öğrencisinin azmiyle gençlere örnek olduğunu dile getirdi.

Kılıçarslan, kursta 157 kadının hafızlık çalışması yaptığına işaret ederek, "Cahide hanımın gayreti takdire şayandır. Sabah mesai yapıyormuş gibi bizimle kapıdan girer ve dersini verdikten sonra evine gider. Çok azimli bir hanım. Allah, herkese çalıştığının karşılığını veriyor. Cahide hanım da onlardan bir tanesi, çalıştığını karşılığını aldı. 2018 Eylül'den geçen ocak ayına kadar hafızlığı tamamladı. Kuran-ı Kerim'in tümünü ezberledi." diye konuştu.

Son dakika haber... Yıllar sonra üniversite bitiren ve hafız olan üç çocuk annesi azmiyle örnek oldu
Son dakika haber... Yıllar sonra üniversite bitiren ve hafız olan üç çocuk annesi azmiyle örnek oldu
Son dakika haber... Yıllar sonra üniversite bitiren ve hafız olan üç çocuk annesi azmiyle örnek oldu
Son dakika haber... Yıllar sonra üniversite bitiren ve hafız olan üç çocuk annesi azmiyle örnek oldu

Kuran-ı Kerim, Üniversite, Mevla, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yıllar sonra üniversite bitiren ve hafız olan üç çocuk annesi azmiyle örnek oldu - Son Dakika


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