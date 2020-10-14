Son dakika haberi: Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak - Son Dakika

Son dakika haberi: Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak

14.10.2020 03:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak -Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş süt işleme tesisinde incelemede bulundu -Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş;

Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak

-Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş süt işleme tesisinde incelemede bulundu

-Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş;

-"Bu fabrikayı el ele vererek ayağa kaldıracağız"

-"Bu tür işletmeler de bizim için çok önemli yerler"

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde faaliyete geçirilecek süt işleme tesisini gezen Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, "Burada yaklaşık 60-70 tane hükümlü kardeşimiz çalışacak. Bu İşyurtlarının en önemli misyonlarından birisi de aslında budur. Biz aynı zamanda hükümlülerimizin bir meslek sahibi olması için fırsat oluşturuyoruz" dedi.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, 1999 yılında kurulan ve yıllardır atıl durumda olan süt işleme tesisi; Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kırıkkale Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı, Türkiye Halk Bankası ve Çelebi Belediyesinin işbirliği ile yıllar sonra faaliyete geçirilecek. Bölge üreticisinin ekonomisine katkı sağlayacak tesiste incelemelerde bulunan Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, yetkililerden bilgiler aldı.

"Bu fabrikayı el ele vererek ayağa kaldıracağız"

İncelemelerde bulunmak için ilçeye geldiklerini kaydeden Bakan Yardımcısı Kuş, "Bu fabrikanın yaklaşık 15-20 yıllık bir geçmişi var. Ama maalesef böylesine güzel bir fabrika 10 yıldır atıl bir vaziyette duruyordu. Yaklaşık 10 gün önce yapmış olduğumuz protokol ile bu fabrikayı, tesisi İşyurtlarımıza kazandırmış olduk. İşyurtları olarak devraldık. İnşallah bu saatten sonra Kalkınma Ajansı ile birlikte ortaklaşa bu fabrikayı el ele vererek ayağa kaldıracağız. İnşallah bölgenin ve ilçemizin kalkınması ve ekonomisi açısından memleketin istifadesine sunacağız. Biz Adalet Bakanlığı olarak, İşyurtları Kurumu olarak en kısa sürede burada işlemlere başlıyoruz. Buraya ciddi bir kaynak ayırdık. Bu kaynakla birlikte yine Kalkınma Ajansının vereceği kaynakla birlikte ikisini birleştirerek inşallah çok kısa bir süre içerisinde bu fabrikayı ayağa kaldırıp memleketin ve milletin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

"Bu tür işletmeler de bizim için çok önemli yerler"

Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Elidemir'in tesiste katkılarının önemine de değinen Kuş, "Onlarla birlikte el ele vererek inşallah en kısa sürede bu fabrikayı hayata geçireceğiz. Burada yaklaşık 60-70 tane hükümlü kardeşimiz çalışacak. Bu İşyurtlarının en önemli misyonlarından birisi de aslında budur. Biz aynı zamanda hükümlülerimizin bir meslek sahibi olması için fırsat oluşturuyoruz. Onları buralarda rehabilite ediyoruz, meslek sahibi ediyoruz. Onları tekrar topluma kazandırma noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu tür işletmeler de bizim için çok önemli yerler. Bu anlamda burada çalışacak, burada eğitim alacak, burada ustalığını ve kalfalığını tamamlayacak hükümlü kardeşlerimiz buradan tahliye olduktan sonra da yine aynı işi devam ettirme fırsatı bulacaklar. Bu anlamda ulvi bir amaca da hizmet edecek diye ben düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Kuş'a Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ceza İnfaz Kurumu ile Tutukevleri İşyurtları Kurumları Başkanı İhsan Özgür Çetin, Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Elidemir ve ilgililer eşlik etti.

Son dakika haberi: Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak
Son dakika haberi: Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak
Son dakika haberi: Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak
Son dakika haberi: Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak

Kırıkkale, İstihdam, Adalet, Bakan, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi: Yıllardır atıl duran süt işleme tesisi 70 hükümlüye istihdam sağlayacak - Son Dakika

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