Son dakika haberi! Yılmaz Erbek Apartmanı davasının tutuklu sanığı: Tadilat sırasında taşıyıcı duvar kaldırılmış - Son Dakika

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 11 kişinin öldüğü 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu, 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Davanın tutuklu sanığı mimar Nurettin Bozdoğan, binaya tadilat yapılırken kendisinin görevde olmadığını, istifa ettiğini belirterek, "Dükkanların olduğu kısımda taşıyıcı duvar kaldırılmış, yerine başka bir şey konulmamış. Yani benim çizdiğim proje uygulanmamış. Yapı Kullanım İzin Belgesi 2006 yılında verilmiş. Ben projeden 2001 yılında istifa ettim" dedi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki, 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi hakkında, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan mimar Nurettin Bozdoğan ve binanın altındaki süpermarketin sahibi Mustafa Yılmaz , Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar ve davacılarla taraf avukatları salonda hazır bulundu.'BENİM ÇİZDİĞİM PROJE UYGULANMADI'Tutuklu sanık 45 yıllık mimar Nurettin Bozdoğan, 1998 yılında Yılmaz Erbek Apartmanı'nın mimarlığına başladığını belirterek, "Şu an içinde bulunduğunuz İzmir Adliyesi 'nin proje müellifi benim proje hocamdı. Benim çizdiğim projede özensizlik yok. Mesleğimi en iyi şekilde yaptım" dedi.Depremde yıkılan diğer binalar enkaz halindeyken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın A Bloğu'nun bütünlüğünü koruduğunu, B Bloğu'nun ise alt katında çökme meydana geldiğini ifade eden Bozdoğan, "Binaya tadilat yapılırken ben görevde değildim, istifa etmiştim. Tadilat işleri benim dışımda gelişti. Dükkanların olduğu kısımda taşıyıcı duvar kaldırılmış, yerine başka bir şey konulmamış. Yani benim çizdiğim proje uygulanmamış. Yapı Kullanım İzin Belgesi 2006 yılında verilmiş. Ben projeden 2001 yılında istifa ettim" diye konuştu.'YASALARA UYGUN YAPILDI'Bir diğer tutuklu sanık, Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta, zemin katta bulunan süpermarketin mülk sahibi Mustafa Yılmaz ise, "Muharrem Erbek ile birlikte arsayı alıp binaları kendimiz yapmak istedik. Maliyet fazla olunca arsayı kat karşılığı olarak bir kooperatife verdik. 1998'de inşaat ruhsatı alınarak binaların yapımına başlandı. Çizilen mimari projeye uygun olarak yapılan binalar sahiplerine teslim edildi. Ben 12 daire ve 1 dükkan aldım. Projede 6 dükkan olarak görülen yer inşaat yapılırken 2 dükkana çevrildi. Bu değişiklik yasalara uygun olarak yapıldı" dedi.'KİRAYA VERDİĞİMDE KOLON KESİLMEMİŞTİ'Kendisine ait dükkanı bir markete kiraya verdiğini anlatan Yılmaz, "Ben kiraya verdiğimde dükkanın hiçbir kolonu kesilmemişti. Market için ruhsat alma aşamasında belediye yetkileriyle içeriyi dolaştık, yine bir değişiklik yoktu. Söz konusu süpermarkete dükkanı ben eksiksiz teslim ettim. Düzenli olarak dükkanı kontrol ettiğimde bir eksiklik görmedim. Herhangi bir kolon kesilmesine rastlamadım" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, ifadelerin ardından duruşmaya ara verdi.