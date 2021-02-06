Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesi Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesi Resmi Gazete'de

06.02.2021 08:23

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği, yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla verilecek "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre destek alacak işletmelere 2 bin liradan 40 bin TL'ye kadar ödeme yapılabilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ciro kaybı desteği Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

HANGİ İŞLETMELER YARARLANABİLECEK?

Bu destekten 2019'da ya da öncesinde başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019'da cirosu 3 milyon lira ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzeri azalan işletmeler faydalanacak.

2 BİN LİRADAN 40 BİN TL'YE KADAR

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek.

KATMA DEĞER VERGİLERİ DİKKATE ALINACAK

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak.

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

CUMHURBAŞKANI DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz hafta AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınından etkilenen kafe ve restoranlara destek ödemesi yapılacağını duyurmuş; "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize, 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak üzere, ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Gazete, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesi Resmi Gazete'de - Son Dakika Ekonomi


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