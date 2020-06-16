Son dakika haberi! YKS adaylarına özel animasyon filmi - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavına (YKS) sayılı günler kalırken öğrenciler için de çeşitli etkinlikler ve projeler düzenleniyor. Adaylara moral vermek isteyen Maltepe Üniversitesi de bir animasyon filmi hazırladı. Ünlü çizer Yiğit Özgür 'ün imzasını taşıyan animasyonun müziği ise Oğuz Durak'a ait.

"Kendi Hikayeni Yaz" ismini taşıyan film ve şarkı 27-28 Haziran'da yapılacak sınav öncesi Vanilla Media yapımcılığı ile tüm dijital mecralarda yayınlandı. Koronavirüs salgını süresince zor günlerden geçen öğrencilere kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini esprili bir dille anlatan filmin sloganı da ismi ile aynı. Sınava sayılı günler kala yoğun bir tempoda ders çalışan adayların halini anlatan film öğrencilerin, ailesi ve yakın çevresinden gelen tavsiye ve uyarıların arasında nasıl sıkıştığını ortaya koyuyor.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, çizgi ve müziği bir araya getirerek gençlere moral vermek istediklerini söyleyerek, "Hayal ettikleri üniversite yaşamına kavuşacakları için heyecanlılar. Çok çalıştılar, emek verdiler, hayal ettiler, hak ettiler. Maltepe Üniversitesi olarak tüm YKS adaylarına başarılar diliyoruz. Sınavdan önce mutlaka filmi izleyin, şarkıyı ezberleyin; size iyi gelecek" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE:

Hızlandı sanki zaman

Ya da ben mi yavaş kaldım

Şıklarla doldu kafam

Bir hayli durgunlaştım

Her kafadan ses çıkınca

Kendimi duyamam ben

Ne olur biraz durun

Bu benim hikayem

Hayalini kurdum

Rüyasını gördüm

Kararımı verdim

Çilesini çektim

Simdi sıra bende

Güneşli bir günde

Gururla uzansam

Kampüsümde çimlere

- İstanbul