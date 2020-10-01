Son dakika haberi! Yoğun bakımda yatan kadının yardımına jandarma koştu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yoğun bakımda yatan annesi için kan bağışı için yardım isteyen vatandaşın talebi üzerine jandarma ekipleri, kan bağışında bulundu.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren ve kan ihtiyacı olan kalp hastası annesi Kıymet Pehlivan için jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine 0 RH pozitif kan grubunda olan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Karakolu ekipler, Alanya Belediyesi Mamutlar Hizmet binası bahçesine kurulan Kızılay çadırına giderek bağışta bulundu. - ANTALYA