Son dakika haberi! YÖK'ten eğitim fakültesi kararı - Son Dakika

Açıklamayı YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptı. Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders müfredat ve kredilerine YÖK değil, yüksek öğretim kurumları karar verecek dedi.

Eğitim fakülteleri ve öğretmenlik lisans programlarını geliştirme çalışmaları, Türkiye yeterlilikler çerçevesi ve milli eğitim bakanlığının öğretmenlik mesleği yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanacak.

Üniversiteler alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri şeklinde gruplandırmayla ders sayısı saati, kredi sayısı ve yoğunluğu konusunda karar verebilecekler.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni YÖK olarak, üniversitelere "yetki devri" sürecini başlatıp, başta Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu gibi kurulların kurulması olmak üzere pek çok konuda düzenlemeler yaparak üniversitelere "yetki devri" gerçekleştirdiklerini anımsattı.

(İHA)