Son dakika haberi! Yol bisikletinde 2021 sezonu takvimi güncellendi
18.03.2021 21:31
Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 sezonu takvimini güncelledi.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yol bisikletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 sezonu takvimini güncelledi.
Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'ta başlayan UCI Dünya Turu 2021 sezonu, 19 Ekim'de sona erecek.
Takvime göre, üç büyük turdan Fransa Bisiklet Turu 26 Haziran-18 Temmuz, İtalya Bisiklet Turu 8-30 Mayıs, İspanya Bisiklet Turu ise 14 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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