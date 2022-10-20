Bu arada kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e arkadan gelen otomobilin bir anda yön değiştirip çarptığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, Meram, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YOL KENARINDA YÜRÜRKEN OTOMOBİL ÇARPTI, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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