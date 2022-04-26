Son dakika haberi: Yol ortasında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yol ortasında ölü bulundu

26.04.2022 14:45
Son dakika haberi: Yol ortasında ölü bulundu

Son dakika haberleri... DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde Topçu Demirci'nin (65), yol ortasında cansız bedeni bulundu.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde Topçu Demirci'nin (65), yol ortasında cansız bedeni bulundu. Demirci'nin kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi. Yol ortasında hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatanın Topçu Demirci olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda yara ya da darp izi olmayan Demirci'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Demirci'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: Yol ortasında ölü bulundu
Son dakika haberi: Yol ortasında ölü bulundu
Son dakika haberi: Yol ortasında ölü bulundu
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Dumlupınar, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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