Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti

20.03.2022 15:44
Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti

Son dakika haberler: Samsun'da ambulansla hastaneye getirilen ve tedavisi bitmesine rağmen yol parası olmadığı için evine gidemeyen yaşlı adamın yardımına hastane polisi ve jandarma yetişti.

Samsun'da ambulansla hastaneye getirilen ve tedavisi bitmesine rağmen yol parası olmadığı için evine gidemeyen yaşlı adamın yardımına hastane polisi ve jandarma yetişti. Taksi çağıran polis ve jandarma, ücreti ödeyip yaşlı adamı evine gönderdi.

Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Halil İbrahim Kese, kalp rahatsızlığından dolayı sabah saatlerinde evinden ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılıp tedavisi tamamlanan yaşlı adam, evine gidecek parası olmadığı için ortada kaldı. Saatlerce hastanede bekleyen Kese'nin sonunda aklına polis geldi ve hastane polisinin odasına giderek durumunu anlatıp yardım istedi. Hastanede görevli polis memuru Hüseyin Cengiz ve hastane jandarması Emin Güloğlu, yaşlı adama yardım etti. Taksi çağıran polis ve jandarma, taksi ücretini de ödeyerek yaşlı adamı evine kadar götürmesini istedi. Polis ve jandarmaya dua eden Halil İbrahim Kese, taksi ile evine giderken, vatandaşlar polisin ve jandarmanın davranışını taktirle karşıladılar. - SAMSUN

Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti
Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti
Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti
Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti
Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti
Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti

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Jandarma, Hastane, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yol parası olmadığı için acil servisten evine gidemeyen vatandaşın yardımına hastane polisi yetişti - Son Dakika
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