Son dakika haberi... Yol uygulamasında yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yol uygulamasında yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

08.10.2022 21:08
Son dakika haberi... Yol uygulamasında yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak polis ekiplerinin yaptığı çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak polis ekiplerinin yaptığı çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan- Göksun karayolunda yaptıkları uygulamada; durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 56,12 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerden biri ise serbest kaldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yol uygulamasında yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

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