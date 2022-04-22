Son dakika haberi! Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: Hilal öldü, nişanlısı yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: Hilal öldü, nişanlısı yaralandı

22.04.2022 17:41
Son dakika haberi! Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: Hilal öldü, nişanlısı yaralandı

Son dakika haberi: ÇORUM'da köpeğe çarpmamak için Alparslan Tırpancı'nın direksiyon kırdığı otomobil takla attı.

ÇORUM'da köpeğe çarpmamak için Alparslan Tırpancı'nın direksiyon kırdığı otomobil takla attı. Kazada Tırpancı yaralandı, nişanlısı Hilal Göyhan (22) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki akşam Sungurlu- Kırıkkale kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alparslan Tırpancı, 19 SP 515 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil, takla atarak yol ortasına devrildi. Kazada, Tırpancı ile yanındaki nişanlısı Hilal Göyhan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hilal Göyhan, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hilal Göyhan, bugün hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.Kazada nişanlısını kaybeden Alparslan Tırpancı morg girişi önünde oturarak bekledi. Göyhan ve Tırpancı'nın 4 ay sonrası için evlilik planı yaptığı belirtildi.


Son dakika haberi! Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: Hilal öldü, nişanlısı yaralandı
Son dakika haberi! Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: Hilal öldü, nişanlısı yaralandı
YORUMLAR
500
Ağustos ayında evleneceklerdi! Trafik kazasında genç kız hayatını kaybederken, nişanlısı hastaneye kaldırıldı Ağustos ayında evleneceklerdi! Trafik kazasında genç kız hayatını kaybederken, nişanlısı hastaneye kaldırıldı Çorum'da devrilen otomobildeki genç kız öldü, nişanlısı yaralandı Çorum'da devrilen otomobildeki genç kız öldü, nişanlısı yaralandı

Kırıkkale, Sungurlu, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: Hilal öldü, nişanlısı yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yola çıkan köpek, kazaya neden oldu: Hilal öldü, nişanlısı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement