Son dakika haberi... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

12.10.2022 15:33
Son dakika haberi... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yenigün Köyü Akarca Yaylası mevkisinde meydana geldi. S.K. idaresindeki 80 KM 124 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 80 M 7173 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile yanında yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli ilçesindeki hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Çiftçilere arpa tohumu desteği verildi Çiftçilere arpa tohumu desteği verildi Osmaniye gündem haberleri | Osmaniye'de yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı Osmaniye gündem haberleri | Osmaniye'de yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 21:22:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement