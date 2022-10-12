Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Yenigün Köyü Akarca Yaylası mevkisinde meydana geldi. S.K. idaresindeki 80 KM 124 plakalı otomobil ile R.K. yönetimindeki 80 M 7173 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile yanında yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.