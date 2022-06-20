Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı

20.06.2022 10:27

Malatya'da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı.

Malatya'da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı. Feci kazada toplam 17 kişi yaralandı.

Kaza, 05.30 sularında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M. İ. (64) idaresindeki 62 AR 666 plakalı yolcu otobüsü aynı yöne ilerleyen M. Ö. (56) yönetimindeki 44 ACE 348 plakalı Sürat Kargo firmasına ait kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yan yatan kamyondaki kargo paketleri yola saçılırken, her iki araçta bulunan toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılardan H.E., H.A., Z.A.S., H.S.Ö, N.D., A.G., P.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, E.P., G.E., F.A.Ç., E.T., H.S., N.B., H.Y., M.B., E.G., M.Ö. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz - Harun Akkuş - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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