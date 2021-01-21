Irak uyruklu adam 2 kadını cinsel organını göstererek taciz etti - Son Dakika

Irak uyruklu adam 2 kadını cinsel organını göstererek taciz etti

21.01.2021 17:01

Kütahya'da şehirler arası yolcu otobüsünde 2 kadına cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu W.A.S., polis tarafından gözaltına alındı. Polislerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Eskişehir- Kütahya arasında sefer yapan yolcu otobüsündeki 2 kadın, Irak uyruklu W.A.S.'nın kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. İsimleri açıklanmayan kadınlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine otobüs, uygulama noktasında durduruldu.

GÖZALTINA ALINDI

Otobüste yolcu olarak bulunan W.A.S., gözaltına alındı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen W.A.S. burada sorguya alındı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Irak uyruklu adam 2 kadını cinsel organını göstererek taciz etti

Kütahya, Polis, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak uyruklu adam 2 kadını cinsel organını göstererek taciz etti - Son Dakika


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