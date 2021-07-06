Gaziantep'te sabah saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 73 yaşındaki Cafer Güler dolmuşun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Gaziantep-Nizip otoyolunda bulunan Orul kavşağında meydana geldi. 73 yaşındaki Cafer güler sabah saatlerinde tarlasına gideceği sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışırken 27 S 6444 plakalı Mercedes marka servis aracı çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 73 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Yolcu servisinin çarptığı adam öldü - Son Dakika