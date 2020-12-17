Son dakika haberi: Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun - Son Dakika

Son dakika haberi: Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun

17.12.2020 12:23
Son dakika haberi: Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen kabin bagajı uygulamasına bugün yeniden başlanması yolcuları memnun etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen kabin bagajı uygulamasına bugün yeniden başlanması yolcuları memnun etti.

Haziran ayında alınan tedbirler doğrultusunda tüm bagajlarını havalimanındaki kontuarlardan uçak altına vermek zorunda kalan yolcular, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) kararı doğrultusunda uçak içi el bagajlarını yanlarında götürmeye başladı.

Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ercan Hayır, kontuarda işlemlerini yaptırırken kabin bagajını yanına alma noktasında bir an tereddüt yaşadığını söyledi.

Eski uygulamanın halen devam ettiğini düşündüğünü kaydeden Hayır, "Görevliler, kabin bagajı konusunda çok yardımcı oldular. Herhangi bir problem çıkmadı. Onlara teşekkür ediyorum. Bu uygulama bizim için çok iyi oldu." dedi.

Yolculardan Semih Arın ise yurt dışından Türkiye'ye bugün geldiğini, eskiden var olan kabin bagajı uygulamasının yeniden hayata geçmesinin yerinde olduğunu söyledi.

Arın, "Bu uygulama, salgın sürecinde havalimanından daha hızlı şekilde ayrılabilmemiz açısından iyi oldu. En azından valiz bekleme sürecimiz yok. İnşallah en kısa zamanda diğer kısıtlamalar da kalkar." ifadelerini kullandı.

Havacılık, Haziran, Sivil, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi Türk bilim insanları korona ile mücadelede önemli rol oynayacak reaktif oksijen türlerini üretti İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Sözcü Kalın'dan Sözcü Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" yorumu yapan Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı         
11:27
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:46
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü         
09:43
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 12:39:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei