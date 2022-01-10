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Son dakika haber! Yolda kalan engelli vatandaşa polis memuru yardım etti - Son Dakika

Son dakika haber! Yolda kalan engelli vatandaşa polis memuru yardım etti

10.01.2022 20:21
Son dakika haber! Yolda kalan engelli vatandaşa polis memuru yardım etti

Son dakika habere göre FATİH'te yolda kalan engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu.

FATİH'te yolda kalan engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. Polis, akü şarjı biten elektrikli aracını iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü.

Polisin engelli vatandaşı iterek götürdüğü görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından 'Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır" notuyla paylaşıldı. Fatih Samatya'da çekilen görüntülerde, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun, kullandığı elektrikli aracının şarjının bitmesiyle yolda kalan engelli vatandaşa yardım ettiği görülüyor. Polis, aracını iterek engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürüyor. Görüntüler çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından beğenilerek, paylaşıldı.


Son dakika haber! Yolda kalan engelli vatandaşa polis memuru yardım etti
Son dakika haber! Yolda kalan engelli vatandaşa polis memuru yardım etti
Son dakika haber! Yolda kalan engelli vatandaşa polis memuru yardım etti
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Polis Memuru, Engelli, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yolda kalan engelli vatandaşa polis memuru yardım etti - Son Dakika


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