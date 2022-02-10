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Son dakika haberi! Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi! Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı

10.02.2022 15:06

Son dakika haberler: Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardıHAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde hastaya giden ambulans, yoğun kar yağışı tipiden dolayı karda mahsur kalması üzerine köylüler seferber oldu.

Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı

HAKKARİ Hakkari'nin Derecik ilçesinde hastaya giden ambulans, yoğun kar yağışı tipiden dolayı karda mahsur kalması üzerine köylüler seferber oldu.

Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışının başlamasıyla hayatı durma noktasına getirirken, birçok köy ve mezra yolu kardan kapandı. Derecik ilçesinin Karakoç köyünde hasta almaya giden ambulans, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kara saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalması üzerine köy halkı ambulansı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Uzun çalışma sonucu ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan ambulansa zincir takıldıktan sonra köyden aldığı hastayı hastaneye yetiştirdi. Öte yandan bölgede ekiplerin yol açma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika haberi! Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı
Son dakika haberi! Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı
Son dakika haberi! Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı

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Ambulans, Derecik, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yolda mahsur kalan ambulansı köylüler kurtardı - Son Dakika
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