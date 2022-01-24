YOLDA MAHSUR KALANLARA EKİPLERDEN ÇORBA İKRAMI - Son Dakika

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına jandarma ve polisler ekipleri yetişti.

Erzincan merkezde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan- Sivas E80 karayolundaki 2160 rakımlı Sakaltutan Geçidinde ve Erzincan - Gümüşhane karayolunda 2120 rakımlı Ahmediye geçidinde kar yağışı sebebiyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara, Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, tarafından çorba ve çay ikramında bulundu.

İkram edilen sıcak çorbalarla içlerinin ısındığını söyleyen vatandaşlardan Kerim İrem, Alah devlete zeval vermesin. Sıcak çorba ve çay çok iyi geldi dedi.