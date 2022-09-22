YOLDA YÜRÜYEN KADINA OTOMOBİLİN ÇARPMASI KAMERADA

TOKAT'ta otomobilin, yol kenarında yürüyen kadına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

TOKAT'ta otomobilin, yol kenarında yürüyen kadına çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde kent merkezindeki Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde seyir halinde olan M.E.K.(18) yönetimindeki 60 BM 902 plakalı otomobil, arkadaşıyla birlikte yol kenarında yürüyen Cennet Gül Demircan'a çarptı. Otomobil yoluna devam ederken, yere düşen Demircan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bacağından yaralanan Demircan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü hakkında işlem başlatılırken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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