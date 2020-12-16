Son dakika haberi! - Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu - Son Dakika

Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu

Yolda kayan Tır orta refüje çıkarak trafik ışıkları ve yön tabelalarını devirerek durdu

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sis ve buzlanma beraberinde kazalara neden oldu.

Erzurum şehir girişinde meydana gelen trafik kazasında Pasinler istikametinden Erzincan istikametine seyreden 27 EE 305 plakalı Tır yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asri mezarlık kavşağında orta refüje çıkarak trafik ışıklarına çarparak durabildi. Yolun trafiğe kapanmasına neden olan kaza sonrası sürücü yara almadan kazadan kurtulurken, polis yolda güvenlik tedbiri aldı. Yol üzerinde bulunan trafik ışıkları ve yön tabelalarının devrildiği kaza sonrası Tır çekici yardımıyla yoldan çıkarılabildi.

Meteoroloji Bölge müdürlüğü yetkilileri yoğun sis ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardılar.