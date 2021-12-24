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Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı

24.12.2021 17:10

Gelen son dakika haberine göre BARTIN'ın Ulus ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ulus'a bağlı Dorucaşahince köyünde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan hastanın yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Yola çıkan ambulans kar nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine UMKE'ye ait paletli ambulans köye giderek hastayı aldı. Yola devrilen bir ağaç da sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Paletli ambulansla 112 Acil Servis ambulansının olduğu bölgeye getirilen erkek hasta, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı
Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı
Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı
Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı
Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı
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Ulus, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı - Son Dakika
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