Son dakika haberi: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı

21.03.2022 17:00
Son dakika haberi: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı

Son dakika gündem haberine göre KARS'ta, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Özlem Koçak (35), evinden kepçeyle alınıp, ambulansa taşınarak, hastaneye ulaştırıldı.

KARS'ta, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Özlem Koçak (35), evinden kepçeyle alınıp, ambulansa taşınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyünde yaşayan, 3 çocuk annesi Özlem Koçak aniden rahatsızlanınca yakınları da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, kar yağışıyla yolu kapanan köye ambulansla ulaşamadı. İl Özel İdaresi'nden yardım istenmesi üzerine bölgeye iş makinesi getirildi. Evine gidilen Koçak, iş makinesinin kepçe kısmına yatırılıp, ambulansa taşındı. Özlem Koçak, daha sonra ambulansla Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haberi: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı
Son dakika haberi: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı
Son dakika haberi: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı
Son dakika haberi: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı
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112 Acil Çağrı, Özlem Koçak, Selim, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı - Son Dakika


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