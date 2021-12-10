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Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

10.12.2021 23:02

Gelen son dakika haberine göre KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan İsmail Çil (68) hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'de yolun karşısına geçerken otomobil çarpan İsmail Çil (68) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kırıkkale- Samsun yolunun 19'uncu kilometresinde Yüksek İhtisas Hastanesi yakınında meydana geldi. Ankara yönüne giden Dinçer Sinici yönetimindeki 34 BBA 300 plakalı otomobil, karşıya geçmek için yola atlayan İsmail Çil'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Çil, yerde hareketsiz kalırken, otomobilde de hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İsmail Çil'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İsmail Çil'in karşıya geçmeye çalıştığı noktada bulunan üst geçit yerine yola atladığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıdı.

Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale, Otomobil, Samsun, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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