Son dakika haberi! Yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

17.03.2022 09:52
Son dakika haberi! Yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

Son dakika haberlerine göre Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobil, refüjdeki yön levhasına çarptı.

Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobil, refüjdeki yön levhasına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden 07 ASD 701 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yola savruldu. Otomobil hurdaya dönerken, aracın motoru 300 metre ileriye fırladı. Otomobilde bulunan Ali Neymat Tefik (22, Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Mahmut Kayacan-İHA)

Son dakika haberi! Yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
Son dakika haberi! Yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
Son dakika haberi! Yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

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Son dakika haberi! Antalya'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü Son dakika haberi! Antalya'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

Demokrasi, Otomobil, Aspendos, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü - Son Dakika
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