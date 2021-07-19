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Son dakika haberi: Yöneticisi gasp edilerek öldürülen şirketin önünde alacaklılardan eylem - Son Dakika

Son dakika haberi: Yöneticisi gasp edilerek öldürülen şirketin önünde alacaklılardan eylem

19.07.2021 00:58
Son dakika haberi: Yöneticisi gasp edilerek öldürülen şirketin önünde alacaklılardan eylem, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ataşehir'de yaklaşık bir ay önce yöneticisi silahlı saldırganlar tarafından öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantası gasp edilen ve şirketin diğer yöneticisi olan eski eşi de intihar eden şirketten paralarını alamadıklarını ileri süren bir grup, şirket binası önünde toplanarak...

Ataşehir'de yaklaşık bir ay önce yöneticisi silahlı saldırganlar tarafından öldürülerek içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantası gasp edilen ve şirketin diğer yöneticisi olan eski eşi de intihar eden şirketten paralarını alamadıklarını ileri süren bir grup, şirket binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Ataşehir'de bulunan SAS Holding önünde yaklaşık bir ay önce silahlı saldırganlar tarafından şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta gasp edilmişti. Yaşanan saldırı ve gasptan saatler sonra ise diğer şirket yöneticisi olan Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32. katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddiaları yayılırken, bugün paralarını alamadıkları için mağdur olduklarını belirten bir grup holding binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Holding tarafından paralarının verilmediğini öne süre Hazar Dolu, "Sema Hanım, sizin vefat eden kardeşinizin mezarına hiç mi saygınız yok? Bu kadar insanın sorularına neden cevap vermiyorsunuz? Bu kadar insan beddua ediyor sizin kardeşinize. Bu insanları tatmin edecek tek bir şey var, paralarını geri vereceksiniz. Biz ya paramızı alacağız ya paramızı alacağız" dedi.

"Şu anda üç tane ev dolusu para var, neredeyse çıkartsınlar versinler"

Mağdur edildiğini iddia eden İdris Öztürk de, "Burada ilk önce kendi ailem ve yakınımdaki bu işe giren 300 kişi adına ve 13 bin 105 kişi adına konuşuyorum. Devlete 100 milyon teminat ödediklerini söylediler. Bizim çevremiz, eş, dost, arkadaşlarımız da bize bu iş güvenilir mi dediklerinde biz tavsiye ediyorduk. Eğer bu işte bunların teminatı varsa bu teminatlar nerede? Bizler bu parayı bu binaya getirdik. Ben kendi elimle getirdim. Ailemin, arkadaşlarımın, memleketten bizim adımıza yatır oraya diye gönderdikleri paraları getirdik buraya yatırdık. Kime verdik biz bu parayı, Sema Koçan'a verdik. Sema Koçan niye bugün çıkmıyor piyasaya? Süleyman Aydın öldü, Sibel Hanım öldü diye onlara ne oldu? Hemen şirketin mal varlıklarına çökmeye çalışıyorlar. O parayı paylaşmaya çalışıyorlar. Bir de bu işe dolandırıcılık süsü veriyorlar, paranın olmadığı süsünü veriyorlar. Bu işte para var arkadaşlar. Bu iş bir saadet zinciri değildi. Bu insanlar bu parayı katlıyordu. Şu anda üç tane ev dolusu para var. Nerdeyse çıkartsınlar insanlara versinler" diye konuştu. - İSTANBUL

Süleyman Aydın, Ataşehir, İntihar, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Yöneticisi gasp edilerek öldürülen şirketin önünde alacaklılardan eylem - Son Dakika


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