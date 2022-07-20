Son dakika haberi: YÖNETMEN ERDEN KIRAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: YÖNETMEN ERDEN KIRAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

20.07.2022 16:28

Gelen son dakika haberlerine göre BEYİN Kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi.

BEYİN Kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral için Beyoğlu Atlas Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle pazar günü Antalya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yönetmen Erden Kıral'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi.

Erden Kıral için bugün Atlas Sineması'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Türk Sineması'ndan isimler ve Erden Kıral'ın yakınları katıldı. Törenin düzenlendiği salonda Erden Kıral ile ilgili kısa bir video gösterimi yapıldı. Tören saygı duruşu ile başladı ardından Erden Kıral'a yakın isimler sahnede konuşma yaptı. Törenin ardından Erden Kıral'ın naaşı, cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

HARİKA BİR BABAYDI

Aile yakını Ayda Özlü Erden Kıral harika bir babaydı. Deniz'e harika babalık yaptı. Dünyadaki en iyi babalardan biriydi. Tezer Özlü ile evliyken de harika bir kocaydı. Çok insandı, çok iyi bir sinemacıydı. Çok duyarlıydı. Topraklarına da sinemaya da aşık olan bir insandı dedi.

ERDEN KIRAL ÇOK SEVDİĞİM SİNEMACIDIR

Oyuncu Meltem Cumbul Erden Kıral çok sevdiğim bir sinemacıdır. Özellikle 'Hakkari'de Bir Mevsim' en sevdiğim filmlerinden bir tanesidir. Yaşım çok küçüktü o filmi seyrettiğimde. Altın Portakal Festivali'nde 'Abdülhamid Düşerken' isimli filmde, en iyi kadın oyuncu ödülü aldığımda kendisi juri başkanıydı. Güzel haberi de kendisi bana vermişti, bana 'Açık arayla sen aldın ödülü' dedi. Kızı da arkadaşımdı. Dilerim 'Hakkari'de Bir Mevsim' filmi de yakın zamanda renovasyonu yapılır dedi.

BEN ONU YİNE DE ARAYIP 'NE HABER MORUK' DİYECEĞİM

Yönetmen Şerif Gören Erden, bizim kuşağın önemli bir ismi. Türk Sineması'na, tarihine adı her zaman yazılacak bir çınardı. Sessiz gitti. Antalya Kaş'a yeni taşınmıştı. Ben de Antalya'da oturuyorum. Konuşurduk telefonda 'Ne haber moruk' diye arardım. O da bana 'Moruk deme' derdi. Ben onu yine arayacağım. 'Ne haber moruk' diyeceğim ona diye konuştu.

YAPTIKLARI ESERLER ASIRLARCA GÖRÜLECEK VE KONUŞULACAK

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Geçen hafta Cüneyt Arkın, bugün üstat yönetmen Erden Kıral, yarın sıra kime gelecek bilmiyorum. Bu kişiler zamansız ölümler. Bu ölümler tarih sayfasından silinmeyecek. Çünkü bu kişiler büyük eserler bıraktılar. Ben inanıyorum ki, yaptıkları eserler asırlarca görülecek, konuşulacak. Giden geri gelmiyor. Onlar bizim ustamızdı, onlar ölümsüzdü. Yaşasın Türkiye Sineması şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: YÖNETMEN ERDEN KIRAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: YÖNETMEN ERDEN KIRAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
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