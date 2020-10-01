Son dakika haberi: Yönetmen Yüksel Aksu, "Dost Makamı Can İçinde" söyleşisine konuk oldu - Son Dakika

3. Uluslararası Dostluk Festivali Kısa Film Yarışması kapsamında düzenlenen "Dost Makamı Can İçinde" başlıklı söyleşiye yönetmen Yüksel Aksu konuk oldu.

Festival Koordinatörü Lütfi Şen'in moderatörlüğünde, Instagram'dan canlı yayınlanan etkinlikte Türk edebiyatının büyük şairi Yunus Emre'nin sözünden yola çıkarak dostluk, sinema ve festivaller konuşuldu.

Yönetmen Aksu, dostluk kavramının Türk edebiyatında imgesel olarak çok önemi olduğuna işaret ederek, Türk milletinin dostluğu sanatsal bir kavrama dönüştürdüğünü ifade etti.

"Türk sineması denildiği zaman akla gelecek en önemli kavramlardan biri dostluktur"

Türk sinemasının yüzde 90'ının dostluğa dair olduğuna dikkati çeken Aksu, "Gerek anlatılardan gerek tanıklıklarımdan çok ciddi bir dostluk evreninden inşa edilmiş bir sektör olduğunu söyleyebilirim. Okuduklarımla, dinlediklerimle ve bizatihi çalışmalarımla bunu söyleyebilirim. Dondurmam Gaymak filmi aşağı yukarı 5 bin kişinin bir araya gelerek dostluk gösterisi yaptığı bir filmdir. Yılmaz Güney'in Yol filmi de böyledir. Türk sineması denildiği zaman akla gelecek en önemli kavramlardan biri dostluktur." dedi.

Aksu, 12 Eylül 1980 Darbesi döneminde film çeken sinemacıların bazılarının idamla yargılandığı sırada film çektiklerini anlatarak, "Hapishanedeki bir dostlarının filmini çekip, hepsi idamla yargılanıyorlar. Buna dostluk değil de ne diyebiliriz? Türk sinemasında ilk filmlerin hemen hemen hepsi bir dostluk nişanesidir." diye konuştu.

Dayanışma, özveri ve dostluk duygularıyla çekilen filmlerin hem ulusal hem de uluslararası ölçekte ödüller alan yapımlar olduğunu ifade eden Aksu, sinemanın da bir kolektif sanat olarak bu duyguların etrafında oluştuğunu söyledi.

Yüksel Aksu, Yunus Emre'nin şiirle sunduğu anlayışın önemine de değinerek, "Yunus Emre'nin diliyle olan yolculuğu bugün bizim yolumuzu anlatmaya devam ediyor. Yunus Emre'nin edebiyat tarihindeki yeri ve hayatı kavrayışı çok önemlidir. Bizim için bir milat. Yunus Emre sadece bugün değil yarın da, bin yıl sonra da lazım. Türk İslam tarihini dünya tarihinde önemli bir medeniyet olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Aksu, yaklaşık 1 saat süren yayının sonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı.