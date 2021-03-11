Son dakika haberi: Yöresel kıyafetli gençler yeni kayak takımlarıyla kaymanın keyfini yaşadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar Köyü'nde kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kayak takımlarıyla kayan gençler, yöresel kıyafetlerini giyerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu'nca gönderilen profesyonel kayak takımlarıyla köydeki yamaçlarda kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Şemdinli ilçesine 23 kilometre mesafedeki Aşağı Kayalar Köyü'ndeki gençler, yörede yaygın bulunan ve dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacını kalıplarla şekillendirip kayak takımına dönüştürerek kayarken haber olmuşlardı. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Kayak Federasyonu'nca gönderilen profesyonel kayak takımları gençlere teslim edildi. Teslim töreninde yöresel kıyafetlerini giyen gençler, yeni kayak takımlarıyla köydeki yamaçta yarışma düzenledi. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Gençlik Merkezleri İl Müdürü Şemsettin Uçar'ın da katıldığı yarışmada dereceye giren gençlere çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, Kayalar Köyü'ndeki gençlerin bölgedeki zorluklarını ve esaretlerini kendi cesaretleri ve becerileriyle zevke ve spora çevirdiklerini belirterek, "Elimizde olan bu kayak takımları köylülerin kendi üretimi ve bunlarla kaymak biraz daha marifet ve ustalık isteyen bir iş. Normalde bu teknolojik imkanlarla herkes bir şekilde kayar, fakat bu tahta kayaklarla kaymak marifet isteyen bir şey. Biz buradan Kayak Federasyonu Başkanımıza özellikle sesleniyoruz. Şemdinli'deki bu arkadaşlarımızın daha da iyi yerlere gelmesi için mutlaka kayak merkezinin açılması lazım. Ben de belediye başkanı olarak gereken yerlere bu talebimizi ileteceğim" dedi. - HAKKARİ