Son dakika haberi... Yorgan arasında çamaşır makinesine konulan kediyi itfaiye kurtardı (2) - Son Dakika

'KEDİYİ FARK ETMEDİM'
Artvin'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan arasında çamaşır makinesine konulan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan kedinin sahibi Necmiye Akbaba yaşananları anlattı. Evinde 5 kedi daha beslediğini söyleyen Akbaba, "Evde temizlik yaparken kirlileri makineye attım. O esnada kedi yorganın içine girmiş ben de fark etmeden makineye attım. Sonra makinedeki kediyi fark edince hemen durdurdum ama kapağı açamadım. İtfaiye geldi kapağı açarak kediyi çıkardı" dedi.Emirhan PEHLİVAN/BORÇKA, (Artvin),
Kaynak: DHA
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