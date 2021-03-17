Yozgat'ta iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 1 kişi öldü, 5'i öğretmen 6 kişi yaralandı.

İlk kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mükremin Köyü yakınlarında meydana geldi. Şuayip Kanak (62) yönetimindeki 66 HH 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki mobese direğine çarptı. Kazada, sürücü Kanak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Döndü Kanak yaralandı.

5 ÖĞRETMEN YARALANDI

Diğer kaza ise Karabalı Köyü mevkiinde meydana geldi. Belencumafakılı Köyü İlkokulunda öğretmenlik yapan Arif Okcan'ın (25) kullandığı 55 JN 585 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Arif Okcan ile yanında bulunan öğretmenler Rabia Nur Çevik (24), Ayten Eroğlu (25), Tayyibe Şahin (26) ve Nadide Koçak (30) yaralandı. Yaralanan öğretmenler, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.