Son dakika haberi! Yozgat'ta cenaze aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Yozgat'ta cenaze aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
10.11.2021 22:54
Son dakika haber: Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kontrolden çıkan cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kontrolden çıkan cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akdağmadeni ilçesi Melikli köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Sivas'a cenaze taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Yüksel Mustafa Tunçel (62) idaresindeki 34 DOS 829 plakalı cenaze nakil aracı sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Yüksel Mustafa Tunçel olay yerinde yaşamını yitirirken araçta bulunan yedek şoför Emin Öztürk (51) ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Emin Öztürk'e ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT
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