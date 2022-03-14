Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında 4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yozgat'ta 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şeyh Osman Mahallesi, Gümüş Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.
Bina sakinlerinden Ramazan Ceyhan, çatının boş olduğunu belirterek, "Elektrik aksamı dahi yoktu, üst katta soba yanıyordu, bacadan çıkmış olabilir." dedi.
Kaynak: AA
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