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Son dakika haberleri: Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

19.01.2022 16:55

Son dakika haber... Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karışan ve jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

YOZGAT - Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karışan ve jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş'ta yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yukarıemirler köyünde kendisini ilçe emniyet müdürü olarak tanıtıp 80 yaşındaki M.Y.'nin banka hesap hareketlerinde FETÖ terör örgütü izlerine rastlandığını ileri sürerek yaşlı adamın 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lirasını dolandıran şahıslar yakalandı. Kahramanmaraş'ta yakalanan İ.B. ve yabancı uyruklu B.M. Yozgat'a getirildi. Yozgat İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken dolandırıcıların üzerinde bulunan ve M.Y.'ye ait olduğu değerlendirilen 9 bin 500 dolar ve 2 bin 800 lira, jandarma ekipleri tarafından M.Y'ye teslim edildi.

Son dakika haberleri: Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri: Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
Son dakika haberleri: Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

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Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Yozgat'ta dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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