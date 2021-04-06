YOZGAT'TA HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika

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Yozgat'ta hareket halindeki otomobil yandı

YOZGAT'ta, hareket halindeyken elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Şeyh Osman Mahallesi'nde Yusuf Taş hakimiyetindeki 38 ACF 538 plakalı otomobilin, torpido gözünün altında bulunan elektrik panosundan duman yükselmeye başladı. Kısa sürede otomobilin içini saran dumanı fak eden Yusuf Taş, aracı durdurarak aşağı indi. Bu sırada otomobilden alevler yükselmeye başladı. İhbar ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.