Son dakika haberi... Yozgat'ta jandarma, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Son Dakika

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Mücadele Günü kapsamında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınları ziyaret edildi.
Kadınlara, şiddetle mücadele ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi veren jandarma, broşür ve magnet dağıttı.
- Kaynak: AA
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