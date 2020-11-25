Son dakika haberi... Yozgat'ta jandarma, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi - Son Dakika

Kadınlara, şiddetle mücadele ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi veren jandarma, broşür ve magnet dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Mücadele Günü kapsamında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi 'nde çalışan kadınları ziyaret edildi.

Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek