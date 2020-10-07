Son dakika haberi! Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 55 kişi KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 55 kişi KYK yurduna yerleştirildi
07.10.2020 10:53
Son dakika haberi: Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 55 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.
Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 55 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildi.
Valilikten alınan bilgiye göre, kentte eylülde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymayan 55 kişi yurtlara yerleştirilirken, karantina süresi tamamlanan 19 kişi yurttan ayrıldı.
Öte yandan, 1-30 Eylül'de il genelinde yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 318 kişiye 286 bin 200 lira ceza kesildi.
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