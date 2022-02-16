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Son dakika haberi... Yozgat'ta markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Yozgat'ta markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü

16.02.2022 03:54
Son dakika haberi... Yozgat'ta markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ta bir markette çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yozgat'ta bir markette çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Osman Mahallesi'ndeki marketten duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi ile marketin kepengini kırarak yangına müdahale etti.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Markette hasar oluştu.

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Şeyh Osman Mahallesi, İtfaiye, Yozgat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yozgat'ta markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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