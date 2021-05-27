Son dakika haberi: Yozgat'ta Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla aranan A.Ş'nin Yenifakılı ilçesinde yaşadığını tespit etti.

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