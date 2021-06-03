Son dakika haberi... Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Yozgat'ta bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Yozgat'ın merkeze bağlı Kavurgalı köyünde yaşayan S.T. (60), ile eşi N. T. (53) arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.T. eşi N.T.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Ağır yaralanan N.T. yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesine götürüldü. N.T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.T. gözaltına alındı. - YOZGAT