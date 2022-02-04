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Son dakika haberi | Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika

Son dakika haberi | Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

04.02.2022 15:27
Son dakika haberi | Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Son dakika haberleri... Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydıncık ilçesinde uyuşturucu madde bulunduğu ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.M (47), F.E (30), A.A (35) ve B.Ş (31) isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. Savcılıkça gözaltına alınan şahıslardan A.M., A.A. ve B.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken F.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 20 gram eroin, 2 gram esrar, 12 gram esrar maddesi tohumu, 5 gram düzenek içinde yapışık uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan folyo ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi. - YOZGAT

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu - Son Dakika


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