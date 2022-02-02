Üye Girişi
Son dakika haberi | YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü

02.02.2022 15:59
Son dakika haberi | YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin batısındaki Şeale bölgesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler, Bab ilçe merkezine çoklu roket atarlarla saldırı gerçekleştirdi.

Roketler, sivillerin yoğun olarak yaşadığı Vaki Mahallesi, Merkez Kavşağı çevresine, Bab Hastanesi yakınlarına ve tatlıcılar sokağına isabet etti.

Sivillerin alışveriş yaptığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

Yaralılar sağlık merkezlerine nakledilirken, ilçede acil kan bağışı çağrıları yapıldı.

Saldırıda büyük maddi zarar da meydana geldi.

Bab ilçesi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

YORUMLAR
500

Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:59:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement